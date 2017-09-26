〈北部〉133公尺跨堤引道 竹市溪洲橋下變裝

2017-09-26

新竹左岸亮點 親近頭前溪河濱

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市「新竹左岸」亮點之一的溪州橋周邊頭前溪高灘地景觀改造工程昨天啟用！包括無障礙跨堤引道，可讓輪椅族及娃娃車和自行車通行，還設置兩座全新籃球場和兒童搖椅等遊樂設施，不少阿公阿嬤帶著孫子女來體驗，直呼變漂亮、舒服了。

新竹市長林智堅說，頭前溪是新竹市母親河，為提升河濱可親近性，他積極打造「新竹左岸」的綠美化改善工程，兩年多來已進行溪埔子、柯子湖人工溼地水質淨化、重新鋪設四﹒四公里頭前溪自行車道、改善頭前溪畔慢壘球場排水系統，規劃頭前溪千甲段綠化空間，搭配新竹左岸十公里自行車道串聯南寮海邊的十七公里海岸線，已成為頭前溪水岸最亮眼的一幅景色。

增設籃球場及兒童遊戲設施

市府針對頭前溪「新竹左岸」工程已投入八千萬元經費，未來還要繼續爭取五﹒七億元經費進行改善，要把「新竹左岸」打造成為居民最佳的河岸休閒廊帶。

市府城銷處表示，此次溪洲橋下的景觀改善工程經費為一千八百萬元，是向內政部營建署爭取城鎮風貌型塑整體計畫經費，主要是設置一百卅三公尺長的無障礙跨堤引道，方便各族群使用者跨越堤防道路，得以親近頭前溪河濱空間，過去頭前溪沿岸髒亂的情況都已整理，包括清除雜物及垃圾等，且增設籃球場及兒童遊樂設施，並有寬大明顯的人行步道空間，讓此處成為每個族群都可使用及運動休閒、散步的場所。

市民說變乾淨 盼加裝路燈照明

林智堅牽著自行車跨越跨堤引道，小騎一段自行車道，再與老馬籃球隊員啟用籃球場，接著再到兒童遊樂設施地，不少民眾都說周邊變乾淨了，但希望加裝路燈照明，讓夜間運動散步的民眾有更安全的活動空間。

林智堅隨後也沿著溪洲橋下的河岸巡視，除要求把汽車路障設立起來，阻隔車輛進入休閒廊帶，也要求城市行銷處要固定清除周邊廢棄物及垃圾，讓「新竹左岸」成為竹市河濱休憩的好所在。