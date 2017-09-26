〈北部〉4大夜市送好康 消費滿百抽電視

2017-09-26

桃園觀光夜市 30週年慶開跑

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園觀光夜市三十週年慶開跑！即日起至三十日晚間七點到九點到桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、八德興仁花園夜市、龜山文化花園夜市任一攤位，消費每滿一百元就能索取一張摸彩券，上網登錄後可抽獎；桃園夜市三十日另有舞台活動及現場抽獎。兩項抽獎活動的獎項都包含四十三吋液晶電視、掃地機器人、自行車等。

桃園觀光夜市自治會總代表程亮光表示，桃園觀光夜市於一九九八年遷移到桃園區北埔路、正康二街營業，目前約有二二○個攤位，其中有不少代表性的明星攤位曾獲選經濟部「樂活名攤」，如「嘉義順蚵仔煎生炒花枝」、「烤馬鈴薯」、「臭狀元麻辣豆腐」、「土魠魚羹」、「吳記大腸包小腸」等。

市府經濟發展局局長朱松偉表示，搭配桃園觀光夜市三十週年，市府舉辦「免費好康有GO送」，即日起至三十日的晚上七點到九點，到桃園觀光夜市旅客服務中心的活動服務台，憑「桃園市民卡」或參加有獎問答，就能免費兌換收納購物袋，每天各有五十個名額。

中獎名單 10月5日網站上公布

經發局市場科科長林坤德說，活動期間晚上七點到九點，至中壢觀光夜市、桃園觀光夜市、八德興仁花園夜市、龜山文化花園夜市任一攤位，每消費一百元就能索取一張摸彩券，沒有張數限制，鼓勵消費，只要掃描摸彩券上的QR Code，或直接上活動網頁填寫基本資料就能抽獎，十月五日將在網站公布中獎名單，桃園觀光夜市週六晚間的舞台活動也有現場抽獎，兩項活動獎品都包含四十三吋液晶電視、掃地機器人、自行車、咖啡機、電扇等。

週六晚上 劉福助等歌手演出

林坤德表示，週六晚間六點半桃園觀光夜市旅客服務中心外廣場有舞台表演，邀請台語歌手劉福助、學生熱舞團體等演出，代言人吳孟純、美食家可藍也會同台登場，且即日起到週六播映露天懷舊電影，活動詳情可查詢「桃園有好市」網站或臉書粉絲團。