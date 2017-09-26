〈中部〉恢復表揚 醫師公會樂見

2017-09-26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕衛生局指出，台中市原均會辦理台中市優良醫事人員表揚，但在前市長胡志強任內取消，預計今年即能先恢復資深醫師表揚，肯定在醫界長期奉獻的醫師。

台中市醫師公會理事長陳文侯指出，公會共有三千九百名醫師會員，各在職務上為民眾的健康把關，各界對台灣醫界近來有「五大皆空」的憂慮，但仍有為數不少的醫師堅守崗位，默默奉獻。

陳文侯說，每個人均需要鼓勵，他就曾獲台中市優良醫事人員表揚，他肯定官方表揚對醫師有其精神鼓勵象徵意義，尤其醫病衝突不時傳出的現代，更有其意義，對於表揚取消一直深感遺憾。

陳文侯說，台中市取消優良醫事人員表揚多年，公會原本就決議從今年起自辦表揚，鼓勵醫界人員，如今市府決定恢復表揚，來自官方的表揚更象徵外界對醫界的努力與奉獻的肯定，他樂見表揚恢復的決定。

台中市牙醫師公會理事長羅界山也指出，公會目前有一千二百名會員，過去台中市取消表揚後，公會均會自行辦理資深醫師表揚，但畢竟像是內部表揚，跟公部門表揚的意義大不同，他樂見市府行動肯定在醫療現場奉獻心力的醫界人員，可以激勵士氣。

衛生局指出，已往台中市舉辦優良醫事人員表揚，表揚對象包括中西醫、牙醫、藥師及醫護相關人員，目前預計今年可望先恢復資深醫師表揚，肯定醫界照顧民眾健康的付出。