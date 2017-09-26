〈中部〉武陵、福壽山農場波斯菊盛開 美景如畫

2017-09-26

〔記者歐素美／台中報導〕和平區武陵農場及福壽山農場，最近波斯菊盛開，花海十分美麗，吸引民眾上山賞花，福壽山農場住宿天天客滿；武陵農場還有房間可訂，除大波斯菊外，武陵農場還可賞金針花，兩農場表示，目前花開約五、六成，預估花期可持續到中秋節後。

目前花開約6成

秋天是波斯菊花開季節，粉紅、白色及深粉色等小花隨風搖曳，十分美麗。大梨山地區因海拔較高，波斯菊較晚開花，最近武陵農場大波斯菊盛開，上山賞花民眾紛紛將美麗花海盛況po網，也有許多對武陵農場波斯菊花海留下深刻印象的民眾，紛紛上網詢問今年花況。

武陵農場表示，場內種植的大波斯菊比人還高，主要集中在櫻桃峰與露營區附近，面積達數公頃，目前花開約六成，預計中秋節過後盛開。除了大波斯菊，武陵農場金針花也盛開中，黃澄澄的花海，與粉色的波斯菊相互輝映。

武陵農場副場長李梨瑜表示，場內大波斯菊都是早期撒種，現在只要季節一到，就自動生長；金針花則種植在往露營區的岔路旁，約有八分地面積，以觀賞為主。

武陵農場還可訂房

除了武陵農場，福壽山農場的波斯菊也盛開！福壽山農場副場長楊正南表示，福壽山的波斯菊主要分布在製茶廠及果園內，面積達兩公頃多，目前花開約五成，預計花期還有一週，目前農場住宿天天爆滿，遊客可住梨山地區再進農場賞花；武陵農場住宿則尚有空房可訂。