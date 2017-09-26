〈中部〉第八節課意願調查 中一中6/1學生不參加

2017-09-26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕教育部訂自新學年起，各高中職辦第八節輔導課調查意願須增列「不同意」選項，讓學生及家長自由決定參與意願，台中不少學校學生參與意願仍高，僅台中一中「一枝獨秀」，全校有五百餘名、約佔六分之一學生不參加，四點即能放學。校方指出，多是高三生，應與學生為拚學測，自己有讀書進度想自主學習有關。

大部分學校學生參加意願高

今年有民眾在國發會公共政策參與平台提案希望強制取消高中第八節課後輔導，獲逾五千人附議，教育部回應考量偏鄉、學習弱勢及經濟弱勢學生仍有參加課業輔導的需求，認為不宜全面強制取消第八節課業輔導，但嚴禁各校利用輔導課上新進度，並研訂「家長同意書」，明訂同意書須增列「不同意」選項，學生若勾選不參加，也不必說明理由，讓學生及家長真正自由選擇。

新學期開始，不少學校原擔心開放不同意選項後，恐學生參與率大幅下降，各校調查學生意願後，多數參與意願仍高，台中女中僅十一人不參加，台中二中僅八人不參加，忠明高中僅十二人不參加，但台中一中全校近三千名學生中，卻有多達五百餘名學生選擇不參加，人數約佔六分之一。

一中：不參加以高三學生為主

台中一中教務主任廖財固指出，選擇不參加的學生以高三生為主，有十一班參與人數逾八成，順利開班上第八節輔導課，十三班人數不足無法開班，最後採併班方式開課，滿足想上輔導課的學生需求。

至於高一僅三人未參加，高二廿五班有廿四班開成，未足人數的班級採分散到各班學習。

廖財固指出，研判不參加輔導課的高三學生，應與學測在即，學生有自己的讀書規劃或進度有關。

廖財固指出，一中校風向來尊重學生自主，配合學生可不選第八節輔導課的變革，校方慎重在校務會議中討論是否能提早放學，校務會議正式決議通過開放不上第八節輔導課的學生可四點放學，這與多數學校採行即使學生不上第八節課，仍須留在校內自主學習的規定不同，應是該校人數明顯高於他校主因。

女中、二中及忠明高中均表示，不參加輔導課也以高三生居多，多需留校自主學習或家長同意才能提早放學。