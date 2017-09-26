〈中部〉給囝仔特色公園 埔里婆媽催生

2017-09-26

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮市區公園適合親子共遊嗎？最近有熱心民眾發起「請給埔里囝仔一個特色公園」行動，點出埔里市區公園亟需改善樹木不當修剪、聚賭、菸害、設施僵化等問題，也盼鎮民集思廣益，規劃大家心目中理想的親子公園。

埔里鎮市區有仁愛公園、長壽公園、中心碑等公園綠地，鎮內的社區媽媽們最近則是透過手機通訊軟體成立「請給埔里囝仔一個特色公園」群組，針對市區主要公園進行體檢，發掘多項問題有待改善。

群組發起人之一黃湘瑜表示，日前社區媽媽帶著小朋友到台中清水鰲峰山運動公園，園內設施跳脫一般公園設置固定的塑膠遊樂器材，讓小朋友能夠手腦並用，認為埔里早該有座特色公園，大家才會共同發起為特色公園催生行動。

許多社區媽媽也認為，埔里的公園大致面臨樹木不當修剪、環境清潔有待改善、菸害防制未落實，仁愛公園甚至還有民眾聚賭，想到就令人卻步。

縣議員廖志城聽到媽媽們的心聲，親自到清水的鰲峰山公園勘查，建議縣府能在埔里選一處公園為示範點，中華路旁的長壽公園早期北門市地重劃有平均地權基金，建議縣府先行改善，初步將投入七十萬元，但經費明顯不足，希望逐年編列。

埔里公所則表示，仁愛公園環境已較先前大幅改善，民眾聚賭問題警方也展開取締，至於公園綠地禁菸，菸害防制法已明文規定，將再加強宣導，提醒民眾注意，宣導期間對違規民眾開立勸導單，宣導期結束後即強力執法。