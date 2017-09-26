〈中部〉移除鐵皮屋頂 二水蒸汽火車重見天日

2017-09-26

陳列廠改造景觀

〔記者顏宏駿／二水報導〕彰化縣二水火車站附近有一處佔地約一千二百坪的「火車公園」（又名蒸汽火車陳列廠），裡面擺放一部台鐵蒸汽老火車頭和一部台糖五分車頭，可惜上方用鐵皮罩住，無法凸顯火車意象。為了改善展示空間，目前縣府已進行景觀改造，將鐵皮屋頂全部拿掉，屆時兩部火車彷如行走於軌道間，預計在今年年底完工。

火車公園於民國七十四年開幕，當時正是二水車站設立八十週年紀念，透過許多管道，才讓二部蒸汽火車頭來此展示，但過去主事者考量文物保存方便而設鐵皮屋頂，卻讓展示空間變得相當狹隘，失去展示的意義。

在此展出的CT二七八蒸汽火車頭，過去是台灣縱貫鐵路線快速火車，搭載過許多高官名流，在民國七十一年間，因鐵路電氣化而停用，至於另一部台糖三四五號小火車頭，則是由台糖嘉義蒜頭糖廠撥贈，此二部大小蒸汽火車頭陳列在一起，形成大小強烈對比。

預計年底前完工

城觀處長田飛鵬表示，火車公園開幕時，當時的主事者考量文物保存方便，因而設鐵皮屋頂，但如此一來反而讓「雄糾糾、氣昂昂」的老火車失去威風，現將屋頂拿掉，只要適時保養外觀，仍可維持其面貌，而且景觀更為開闊；其次，公園內已為火車頭預留軌道，將來可以人力推動，讓文物「活」起來了，遊客也可以比較台鐵軌道跟台糖鐵道的不同。

他說，目前工程約完成七○％，已略具火車公園的雛形，老火車頭陳列在軌道間，目前施作木製平面地板，將來完成後，民眾可以更親近老火車，達到火車文化教育的目的。