〈中部〉彰縣送藥到府 醫院憂生意被搶

2017-09-26

〔記者張聰秋／彰化報導〕照護失能老人的家屬與獨居老人，經常要到大醫院領藥，相當不便，彰化縣衛生局昨宣佈，推動全國創舉的新制度，由社區藥局的藥師親自送藥到府，這個月目前已經有一○○位失能與獨居老人受惠，但有醫療院所卻擔心「生意」遭瓜分，惟恐收入與經營受影響。

一位不願具名的醫療院所經營者表示，目前大醫院不斷「吃」小醫院，中型醫院在大小醫院整併潮中求生存，大醫院經營相當競爭，即使醫藥分家，慢性處方箋應到社區藥局領藥，卻有不少醫院私下要求醫師，要醫師婉轉告訴病人，開慢性處分箋需回醫院領藥，若不回院領藥就不能開慢性處方箋，最多只能拿一個月的藥，因病人若是把處方箋交給社區藥師，會讓醫院的「生意」流失。

考量交通成本 衛局推在地服務

對此，縣衛生局長葉彥伯指出，在醫院拿藥的病患，如果要由醫院提供送藥服務，目前遇到的是交通成本的問題。例如家住二水的病患，在彰基或秀傳拿藥，不但距離遠，而且交通成本高，這項計畫採取在地社區藥局提供在地服務，不收交通費，而且服務對象是以醫療院所已經釋出處方箋，拿慢性病處方箋到社區藥局調劑的病患為對象，不會與醫院經營發生衝突。

葉彥伯表示，彰化縣六十五歲以上老年人口已占人口比率一四．四％共十八萬五○○○多人，迎接高齡化社會，外展式的醫療服務，必須透過分級醫療，才能解決因為距離遠導致交通成本高的問題。