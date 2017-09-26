〈中部〉不出門也能看病 南投醫師到宅診療

2017-09-26

南投縣府與醫師公會一起推動

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣人口老化問題，十分嚴重，縣府遂結合醫師公會共同推動「醫療」到宅服務，以醫師公會為受理平台，只要民眾提出申請，公會便會商請距離申請人住家最近的診所醫師到宅服務，提供各項醫療照護資源，讓民眾不出門也能就醫，不再是遙不可及的夢想﹗

南投縣六十五歲以上人口約有八萬一千八百多人，初估約有一萬二千人有失能症狀，失能率約十五％，加上南投縣幅員遼闊，偏鄉交通不便，就醫對老人及其家屬而言，都是一大負擔，縣府衛生局與南投縣醫師公會經過多次商討後，遂決定推動「醫療」到宅服務計畫，目前已有十家醫院、四十一家診所、三家居家護理所參與該計畫，形成強而有力的居家醫療照護團隊。

失能、失智或行動不便者優先

南投縣醫師公會理事長許鵬飛指出，「醫療」到宅服務計畫，就是醫師不再被動等病患上門求診，而是主動出擊，不過，醫療資源十分珍貴，基本上，到宅服務以具有失能、失智症狀或行動不便的民眾為優先，一旦民眾提出申請後，醫師公會便會安排申請人住家附近的診所醫師到宅了解，確定有醫療需求後，則會列案建檔管理。

在此前提下，民眾有任何疑難雜症都可詳細訴說，到宅服務的醫師會依個案情況分析、判斷，若病情非單一診所可診療，便會協助轉介醫院或居家護理所，滿足民眾的醫療照護需求，相關資料可向醫師公會洽詢，電話049-2220977。

衛生局長黃昭郎說，該計畫等同是「醫療宅急便」，甚至部立草屯療養院還成立「失智社區服務據點」，可減輕十三鄉鎮市衛生所居家服務的工作量及壓力，也讓行動不便又有就醫需求的民眾達到在地在家安老的目的，可說是一舉多得。