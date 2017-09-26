〈中部〉國小補校唸到科大 新住民捐款助學

2017-09-26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕三十五歲越南裔新住民劉曉華，二十歲嫁來台灣，她幼時家境窮困，在越南沒錢上課，曾被老師趕出教室，為圓求學夢，到嘉義市志航國小附設補習學校就讀，十年前畢業後創業成為美容師，感念志航補校教育讓她重拾自信，現在有經濟能力，決捐款五萬元回饋母校，幫助經濟弱勢孩子求學不中斷。

美容師劉曉華 幼時沒錢被趕出教室

志航國小校長吳秋鋒說，劉曉華的善心是志航孩子學習典範，這筆捐款將存入學校教育儲蓄專戶，為有需要的學生支付學雜費、文具費或戶外教學費。

劉曉華因為家境窮困，曾受各界幫忙，如獲捐衣物、幫繳學費，她才能念完小學，嫁到台灣後，在先生、公婆支持下，到補校進修國文、數學、自然、社會跟生活五科，就讀三年期間，為兼顧家庭，常帶著兩名年幼女兒一起上課。

劉曉華的老師、志航補校主任吳長頴表示，劉的求學態度很積極，畢業之後在嘉市開店從事美容工作，仍利用假日持續進修，現在就讀吳鳳科技大學進修部，同時擔任美容講師，教其他新住民姊妹種睫毛、紋眉等技能。

劉曉華說，小時候無法上學的痛，讓她立志成為有能力的人，像去年獲聘為全國盃暨世界美容髮型競技大會評審，肯定了她的能力，她心懷感恩學業、事業都從志航補校開始，所以許下一有能力要回饋社會心願，現在事業步上軌道，付出小小心意，希望協助有需要的孩子，期待他們以後也將善良種子散播出去。