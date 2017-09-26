〈中部〉台塑捐6858萬 雲林四鄉裝500個監視器

2017-09-26

〔記者詹士弘／雲林報導〕麥寮、東勢、台西及四湖等沿海四鄉因為人口相對稀少，道路筆直常在入夜後發生重大車禍，台塑企業昨天捐贈六千八百五十八餘萬元給雲林縣警察局，將在重要路口建置約五百個監視器，對沿海治安也有不小助益。

嘉惠麥寮、東勢、台西及四湖

縣警察局表示，過去各鄉鎮的路口監視器由於管理單位不一，妥善率偏低，目前已改由縣警局統籌管理維護，全縣路口監視器有五千兩百十八座，多在五年保固期內，常扮演破案關鍵角色。

新設備增行車軌跡與車牌辨識

縣警局表示，在台塑企業支持下，今年將在海線四鄉鎮重要路口新建置監視器一百卅處、汰舊換新一百卅一處，部分重要路口裝置一組四套的監視器，數量約五百個，同時增加行車軌跡及車牌辨識等新穎設備，以高科技守護沿海居民。

負責居中牽線的副議長蘇俊豪表示，沿海鄉鎮重要路口監視器的設置不足、器材老舊，麥寮有全國最大石化工業區，大量外來人口及車輛進出衍生交通或治安事件，治安熱點卻常因缺乏監視器調不到犯罪畫面，人民生命財產無法獲得保障。

台塑石化董事長陳寶郎表示，路口監視器的捐贈，希望可以為保障沿海地區居民的安全盡一份心力；縣長李進勇說，警方在偵查犯罪時，越來越借重監視器的即時性和效能，今年自一月至八月警察局因調閱路口監視器影像資料而破獲各類刑案共計三百六十八件、四百二十一人，肇事逃逸交通事故破案率更高達百分之百。

李進勇表示，縣府將加強路口監視器建置及汰舊換新，讓鄉親行得更安全、住得更放心、生命財產更有保障，縣府每年編一千萬元購置或維護縣內路口監視系統，但監視器數量仍嫌不足，對台塑的回饋相當感謝。