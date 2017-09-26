〈中部〉花博預算編列不實? 台中市府：中央已核定43億

2017-09-26

〔記者黃鐘山／台中報導〕中央同意再補助台中花博十三億元，藍營議員廿五日質疑，中央僅同意卻未核定，內有六億是花博展後經費，非特別預算科目，批評預算編列不實，修正計畫未送中央審議；市府回應，中央已核定補助四十三億，修正計畫將速送審。

市府：修正計畫將速送中央審議

國民黨議員楊正中表示，根據農委會六月給市府的公文指出，行政院雖同意十三億元補助款，但要求應勻支六億來維持花博展後三年的發展費用，此非特別預算的科目，所以歲入應從八十六億元改成八十億；國民黨團書記長李中則重提，相關資料仍未提供，議會無從審起。

議員：補助程序未完成 不應送議會

國民黨議員顏莉敏也說，再三跟農委會確認，發現市府根本還沒送修正計畫給農委會審議，所以行政院十三億元補助程序沒有完成，市府竟將不確定的歲入預算編列送給議會審議，編列不實、荒唐至極，不符程序正當性。

市府副秘書長郭坤明表示，花博預算約八十六億元，中央地方對半編列，馬政府原本只補助卅億，少了十三億，經市府爭取後，中央五月同意再補助十三億並已核定，額度也已匡列，將分年透過農委會核撥給市府。

市府指出，中央要求六億元補助經費納為花博展後三年發展費用，市府對此持續與中央討論調整，希望提前投入建設中，並納入修正計畫，修正版花博推動計畫將儘速送中央審議，不會影響花博執行進度。

市長林佳龍表示，花博預定地發現一級保育類動物石虎蹤跡，為保護石虎棲地，市府決定縮減后里園區面積，新增外埔及豐原展區，並配合中央規範辦理，為了讓花博更好，市府調整預算科目及資本門，會全力做好管考工作。