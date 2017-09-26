〈中部〉自來水、瓦斯管線屢挖破 林佳龍：再出事重罰

2017-09-26

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市今年已發生多起自來水、瓦斯管線遭挖破事件，上週又接連兩起挖破瓦斯管線，民眾不免質疑究竟怎麼了。市長林佳龍廿五日在市政會議要求管線單位必須提供正確的圖資，否則再出事就重罰，且管線單位應在三年內建置完成地下管線3D圖資。

建設局：研議修法 提高罰責

建設局長黃玉霖表示，未申請即開挖道路，可罰三萬元至十萬元；至於若造成公共危險，除須負擔刑責，市府也研議修法，在中央法令規範內，提高罰責。

管線單位3年內建置完成3D圖資

今年初陸續發生多起自來水、瓦斯管線遭挖破事件，甚至造成附近地區停水、施工人員受傷。市府因此一度暫停污水下水道接管工程，全面檢視圖資正確性，並請管線單位定期更新圖資，成立管線遷移小組，定期召開審查會議，施工都須經審查通過才能進場。

但上週在南屯區進行污水下水道接管工程，仍不慎挖破瓦斯管線；西屯區逢甲商圈則是住戶委託廠商清理排水溝，擅自開挖路面，挖斷距離地面僅三公分的瓦斯管。

林佳龍在市政會議提及此事時表示，馬路有交通規則，管線也應該有規範，而市府的角色應該是「訂規則」，要求管線單位應該提供正確、且符合市府規範的地下管線3D圖資，並訂下三年計畫全部建置完成。他也說，管線單位都是特許事業，賺了不少錢，也應該提供市民安全的環境。

另外，市府去年起已著手建置「3D公共設施管線資料庫」，不過，林佳龍指出，因為管線單位提供的原始圖資是錯誤的，市府據此建置的3D圖資也會是錯誤資料。因此，提供正確圖資應該由管線單位來做，否則也應該由管線單位出錢，並保證資料正確，未來若挖下去再出事就要重罰。