〈中部〉國姓野溪清淤 砂石車爭議再起

2017-09-26

恐砂石車行駛 南港、北山村引議論

〔記者佟振國／國姓報導〕南投縣國姓鄉先前強烈反對仁愛鄉野溪疏浚工程砂石車行駛鄉內道路，但國姓公所計劃標售南港村野溪清淤砂石，砂石車將行駛投一四七線，引起沿線南港、北山村民議論，前鄉代會主席戴漢河昨嗆鄉長丘埔生，要求公所一視同仁，丘埔生則強調砂石標售案尚未發包，將召開地方說明會，若鄉親反對，公所將不清運。

仁愛鄉公所今年度辦理黃肉溪疏浚砂石外運工程，國姓公所基於鄉親安全與生活品質，拒絕仁愛鄉砂石車行駛鄉內平面道路，鄉長丘埔生與仁愛鄉長江子信為此槓上。

最近外傳國姓鄉南港村暫置於南港二號橋下方高灘地約三萬立方公尺的砂石，公所計劃辦理標售，當地無砂石車便道，砂石車勢必得行駛投一四七線，再接省道台十四線，也引起沿線的南港、北山、大石村民反彈。

前國姓鄉代會主席戴漢河昨公開在臉書PO文嗆鄉長丘埔生，認為既然嚴禁仁愛鄉砂石車行駛國姓平面道路，國姓公所自辦砂石標售，不能只准自己放火而管他人點燈，道路沿線村民絕對不會讓砂石車通過。

地方若反對走平面道 公所就不清運

丘埔生則澄清，南港村野溪疏浚工程以採售分離方式辦理，疏浚清淤工程已經完成，砂石暫置水保局的土地，標售作業列今年度計畫，尚未辦理發包，但發包之前會召開地方說明會，並精算清運數量，若鄉親反對砂石車走平面道路，公所就不清運。

丘埔生質疑對方是為反對而反對，強調北港溪上游的砂石量非常大，若讓仁愛鄉的一萬七千立方公尺砂石外運走平面道路，擔心後續近百萬立方的砂石外運比照辦理，國姓將嚴重受害，南港村砂石外運量應不到三萬立方公尺，若為此興建砂石車便道，設施經費恐超出砂石標售所得，不符比例原則。