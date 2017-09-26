〈中部〉台灣學校網界博覽會喊停 彰縣照辦

2017-09-26

有家長擬連署陳情續辦全國賽

〔記者劉曉欣／彰化報導〕已經連續舉辦十八年的台灣學校網界博覽會，日前在活動官網貼文表明將「停辦一年」，讓許多師生家長欲哭無淚，尤其是彰化縣國三學生，原本寄望參賽得獎可以取得彰化區高中職免試入學超額比序「競賽表現」項目的積分，如今比賽停辦，勢必影響總積分與志願分發。目前已有彰化縣的學生家長計畫連署陳情，希望全國賽能夠繼續辦理！

彰化縣副縣長林明裕強調，彰化縣國中小今年國際、台灣學校網界博覽會，表現相當亮眼，國際部分拿下二十三座獎項，台灣部分奪下四十四座獎項，獲獎數可說是全國雙冠王，彰化縣身為全國網博的領航縣市，將建請中央重新考慮，爭取繼續辦理。教育處長鄧進權表示，彰化縣網界博覽會的比賽將會照常辦理，不受影響，這也列入超額比序認可的縣內競賽，在全國賽部分，將會尋求其它認同網博精神的縣市，共同聯合辦理。

陳姓家長表示，家中有念國三的女兒，為了參加明年的網博，從暑假開始就進行電腦研習，為製作專題展開訪談、拍照，專題都已經快完成八、九成了，正要準備上網報名時，師生才發現活動官網貼文，因為沒有獲得教育部補助，台灣資訊教育發展協會鑑於向民間募款時間不及，又自身財力有限，宣布停辦一年，讓師生都傻眼了。

陳姓家長強調，彰化區高中職免試入學超額比序納入「競賽表現」項目，由於其它項目大多數學生都可拿到積分，所以國中會考成績與競賽成績就成為左右分發的關鍵，以往網博比賽有分成縣賽與全國賽，只要專題製作精采，不只同時可以在縣賽、全國賽拿獎，同時就可以爭取到超額比序的積分，才不會在超額比序落後別人。

有國中教師也表示，「競賽項目」掛零的話，衝擊最大的就是成績中等的學生，在會考成績都相同情況下，就要進行超額比序，可能會因此無法進入彰化區高中職的第一志願學校。