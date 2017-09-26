〈中部〉（雲林）竹編抹紅土 老師傅重製古早土礱

2017-09-26

〔記者陳燦坤／崙背報導〕崙背地區這幾年積極找回先民流傳文化，從耆老口中得知為了使稻穀去殼，以竹子及紅土等材料製成「土礱」，是台灣早期的稻穀脫殼機，地方現將複製品放在詔安文化館展示。

稻穀脫殼機 詔安文化館展出

水稻在台灣栽種的歷史久遠，但許多民眾未曾見過早期先民如何將稻穀硬殼去除，詔安客家文化館最近展出台灣早年的稻穀脫殼機「土礱」，這部復刻版的古老脫殼機以竹片編成，內部塗上紅土，外部有根橫木，將稻穀倒入後推動橫木，透過磨擦，便可將稻穀變成糙米。

貓兒干文史協會總幹事楊永雄表示，過去地方僅知有「土礱」這項農具，還是經過高齡九十歲的耆老敘述才知道長什麼樣子，經過四處打聽，在嘉義縣找到碩果僅存的老師傅住在山上，為了拜託老師父重新動手製作，崙背地方人士常輪流接送他下山編竹子並抹紅土，「土礱」原型才得以重現。

楊永雄表示，七、八十年前「土礱」便消失了，原因在於高效率碾米機引進台灣，還有「土礱」主要結構是竹片與紅土，易隨著時間而損壞，保存不易，過去大戶人家因儲存稻穀多，需靠「土礱」脫殼，數量原本就不多，所以能夠留下的極為有限。

崙背老一輩居民表示，稻穀放入「土壟」僅完成第一次脫殼，為了提高米價須再放入石臼或木臼錘打，變成白米後價格便可提高三、四成。