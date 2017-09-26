〈中部〉校歌歌詞不合時宜？ 嘉中、嘉女「改」聲響起

2017-09-26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義高中校歌歌詞因有「三民主義須牢抱」、「建設新台灣、建設新中國」等詞彙，被校友批評太政治化、不合時宜，提議編新校歌，也有人認為可不改旋律、只改歌詞，成校友間討論話題；上任一個多月的校長劉永堂表示，已接獲部分校友反映，但改校歌茲事體大，不是校長說了算，待他穩定校務，將廣納意見進一步討論。

三民主義須牢抱、仁聖吳鳳廟…

嘉中文學步道籌備委員會（簡稱文籌會）委員賴萬鎮說，「政大都改校歌了，又有什麼不能改」，現在檢討是很好時機，因為時代背景都已經不同，下月初文籌會開會時將提出討論，期待全市國、高中校歌都檢討、修改。

嘉中校友陳一中主張重新作曲作詞，因為滿清已滅亡，民國已建立，三民主義已不適用，「發展新中國、新台灣」，意指要反攻大陸及脫離中國獨立自主，校歌涉及統獨不適合，且曲調跟軍歌雷同，太過激昂，每次校慶返校都會「唱不下去」；李姓校友強調，現在台灣已是多元社會，只抱三民主義很八股，況且，在台灣的學校要建設中國很奇怪。

意見多無共識 校方強調可討論

無獨有偶，嘉義女中校歌中「仁聖吳鳳廟」、「再造我華夏」等，也被教師、學生認為不符現況，三年前提議修改校歌，校方也曾公開徵稿，至今仍無共識。

嘉女教務主任連佩瑩表示，學校今年建校九十五週年，日治時期曾有另一個校歌版本，二戰後改成現在的版本，三年前有師生提議改校歌，學校就一直研討，不過，部分師生認為，校歌採楚辭古文體，因應當年時代背景創作，包括吳鳳廟等歌詞是敘述嘉義地理位置，不可用「中國化」等意識型態角度簡化看待，校方將請專家協助，看如何讓校歌更好。

嘉女一名蔡同學認為，校歌內容是依當時人事時地物描寫，算記述歷史的方式，久久才唱一次校歌，還是能續用；林姓校友則表示，歌詞有反攻大陸、解救同胞思維，跟現代很脫節，建議改歌詞，但不用改曲。