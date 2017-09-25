〈南部〉爭國民黨主委 謝龍介、盧崑福 競爭激烈

2017-09-25

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市黨部主委直選將在十月十五日舉行，這次共有市議員謝龍介及盧崑福兩人登記參選，謝挾高人氣，面臨盧強力挑戰。黨內分析，這場國民黨首次的主委選舉，儼然已成挺謝與反謝勢力之爭，雙方競爭激烈，鹿死誰手未可知。

由於謝、盧兩人都是現任市議員，這次選舉，國民黨議員壓力也很大，誰也不得罪，大家保持中立，不便介入。

黨內分析，謝龍介擁有高知名度及高人氣，原本參選主委銳不可當，但謝在黨內是「孤鳥」，獨來獨往。在謝表態參選後，部分「大老級」人士集結反謝，而盧相較於謝較具人和優勢，目前雙方實力勢均力敵，動員及串聯結盟結果，以及自主黨員的意向，將左右選舉結果。

盧崑福昨天強調，他沒有反謝，大家都是為國民黨做事，他與謝也完全沒有恩怨。他站出來，只是要呼應國民黨的改革，給國民黨員另一個選擇機會。謝已當過三年的主委，做得好不好，大家心中有數。他並非愛做主委，只想讓國民黨員在台南抬得起頭來，願大聲喊出「我是國民黨員」。

謝龍介則表示，用「挺謝、反謝」來看國民黨的改革，比較狹隘。國民黨今天的困難就是沒辦法結合非黨員的群眾所致，國民黨要改革，要用理念，也要結合群眾才有辦法取得執政；而且改革只要符合社會觀感、接地氣、堅持理念，那誰出來選就不重要了。若有人只為反謝，如能讓社會接受也是好事，也是對國民黨有幫助，大家做君子之爭。至於，做得好不好就由黨員去評判。

國民黨市黨部昨天公布，選舉人名冊於九月廿五日至九月廿七日止連續三天，於台南市設置投票所所在地的區黨部，公開陳列公告。