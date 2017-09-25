〈南部〉「鱉」出心材 遠東科大辦創意料理賽

2017-09-25

上千份藥膳燉湯 免費品嚐

〔記者吳俊鋒／新市報導〕原來吃鱉也可以讓人很開心！

推廣營養豐富的本土食材，台南市養鱉協會昨天與遠東科大合作，首度舉辦甲魚創意料理競賽，希望藉由多樣化的烹調方式，教民眾如何吃出美味與健康，更準備了上千份免費的藥膳燉湯，到場民眾爭相品嚐，入秋後，為自己滋補一下。

協會總幹事康崇仁表示，鱉就是甲魚，屬於溫補食材，一年四季都適合吃，目前台南市養殖面積約十三公頃，遍佈善化、下營、麻豆、西港、鹽水…等區。

為開發國內市場，特地舉辦創意料理競賽，邀請民眾來大快朵頤，美味行銷。

這場比賽就在遠東科大校園內舉行，包含業者與學子等共十組選手參加，各推出一至兩道料理，康崇仁說，烹煮完全自由發揮，邀請廚藝專家擔任評審，也開放現場民眾品嚐、票選，加總計分，力求公平。

選手們採用的烹調手法相當多元，遠東科大餐飲管理系三年級生蔡馥羽與江威廷以藥膳醃漬、醬料酥炸等方式，合作推出了「鱉出心材」與「滿城晉代黃金甲」等菜色，開放試吃後，頗受好評。

餐飲業者游淑娥等人推出結合中藥配方的「黃金板栗黿氣湯」，以及融入鱉、蝦、豬肉、杏鮑菇等食材的「甲魚鳳尾捲」，美味加擺盤，呈現精緻的一面。

另外，各組選手還推出結合肉骨茶、杏鮑菇的「鳳尾爭黑球」，以及加入了雞腿、蛤蠣、蘿蔔乾的「黑玉封雙鮮」等甲魚料理，創意多樣，都受到現場民眾的歡迎。

游淑娥指出，常見的鱉料理烹調方式，多為燉湯、三杯，或者加麵線等，透過創意競賽，研發新吃法，尤其讓年輕人更能接受，這樣的活動值得推廣。