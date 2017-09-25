〈南部〉曾文溪畔甜根子草 近十年最美

2017-09-25

環景接圖拍攝 視覺效果更棒

〔記者吳俊鋒／大內報導〕入秋後，台南市各重要河川上的甜根子草等盛開，駐足圍觀的民眾都讚嘆，尤其是曾文溪畔，一片雪白，以環景接圖的方式拍攝，視覺效果更棒，沿岸居民也誇是近十年來最美；但迷人景致的背後，卻透露出水情隱憂。

無颱留美景 相對水庫進帳少

沿岸居民認為，夏末迄今，並無明顯的豪大雨，讓溪床上的甜根子草等植物不至於受到摧殘，而歸仁區七甲五街花卉產銷班長黃毅斌也指出，今年沒有九月颱，河川高灘地在汛期時未被淹沒，才得以留住美景。

對照水利署南區水資源局的氣象觀測資料，今年八、九月確實沒有颱風侵襲，曾文水庫上游的降雨量，僅是以往同期的三成左右，目前有效蓄水量比平均值少了九千萬立方米。

南水局副局長簡振源說，今年颱風季較為「平靜」，午後雷陣雨的頻率也不高，影響了水庫的蓄水率，已商請農田水利會加強灌溉管理，也希望民眾多節約用水，穩住水情。

在南市各河川中的甜根子草，以曾文溪流域開得最茂密，從上游的楠西、玉井，一直下來到山上、大內等地沿岸，遠眺猶如白色雪景，常吸引民眾連流、拍照。

黃毅斌提到，現在河岸環境的生態多樣化，雖然目前是甜根子草盛開的季節，但有少數的菅芒或蘆葦等也會混著開，只是一般人不容易辨識。他也呼籲民眾，遊賞美景時要注意安全。