〈南部〉老村長捐地蓋公所 市價逾億

2017-09-25

仁武地區聞人王老壽 63年前捐出6分地

〔記者洪臣宏／高雄報導〕仁武地區聞人、前仁武村長王老壽去世，享壽九十五歲。他於六十三年前捐出六分地興建仁武鄉公所（現為仁武區公所），當時轟動社會，四萬八千元土地，如今市價在一億二千萬元以上。

當年值4萬8千元

王老壽的兒子王建華說，二十一日晚間飯後與父親聊聊佛法，他隨後進房間，十九時十分探視時已經沒有氣息，他生前沒有病痛，安詳離世。

台灣光復後實行「廢庄置鄉」，仁武鄉從大社鄉劃分出來，仁武鄉公所沒有辦公廳舍，王老壽、劉木號、陳先基於四十三年間共捐地四百二十七．五八坪興建，其中王老壽就捐了三百四十八．七九坪，感謝狀迄今仍被完整保留。

享壽95歲 安詳離世

王老壽出身地方大家族，擁地二、三十甲，捐地時任仁武村長（曾任五屆），家族也曾捐地開闢道路。王建華說，曾聽長輩說，當時有人笑父親捐地給政府是「傻子」，但他從不生氣。

「就算不捐，現在也是化為烏有。」王建華樂觀地說，父親識字不多，因投資不善或遭人拐騙曾負債破產，但從沒聽過他抱怨，反而跟母親養豬、務農、投資營造業，東山再起。

現任仁武里長江瑞鴻為王老壽外甥，他說大舅一生熱心地方事務及公益，因而受其感召投入地方選舉，年邁的大舅不辭辛勞幫他站台，因此從事服務不敢懈怠，就怕毀了招牌。