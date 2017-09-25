〈南部〉世界台商總會揭幕 古早味辦桌

2017-09-25

〔記者王榮祥／高雄報導〕首度移師高雄的世界台灣商會聯合總會第廿三屆年會，昨晚由高雄之夜揭開序幕，高雄市政府策劃總舖師辦桌的晚宴型態，搭配早期廟會佈置，用古早台灣味，熱情迎接一千二百位台商回家，團圓過中秋。

解1200位台商鄉愁

高雄市長陳菊昨晚也在民進黨全代會後專程趕回，代表全體市民與市府團隊歡迎台商，除上台獻唱台語歌曲深情海岸外，更把握機會行銷高雄，讓台商們了解高雄的進步、高雄跟以前的不同，期許台商有機會也能投資高雄。

高市經濟發展局表示，除亞洲台商總會曾在二○一三至二○一五年及中南美洲台商總會於二○一四及今年，陸續在高雄舉辦過年會外，世界台商總會年會廿多年來首度到高雄，共有六大洲、七十三國、一千二百位台商朋友在高雄齊聚，昨起一連三天在高雄展覽館舉辦年會。

為一解台商鄉愁，並喚起大家對兒時家鄉菜的回憶，高雄之夜特別端出古早味、家鄉味、台灣味的內門辦桌菜餚迎接台商，包括炒水蓮、炒米粉等地方小吃都上桌，晚宴現場還佈置成早期台灣廟會，感覺像回到七、八○年代大家齊聚廟口吃飯的氣氛，適逢中秋前夕，現場也多了一道團圓味。

陳菊致詞時強調，高雄近幾年來積極致力城市轉型、市容美化，已顛覆過去重工業城市的刻板印象，朝宜居城市全力發展；很感謝台商總會與林見松總會長給高雄一個機會，證明高雄的不一樣，歡迎大家回來台灣、回來高雄，也期待有一天台商朋友能夠來高雄投資。