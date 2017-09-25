〈台北都會〉（台北）環局酒駕懲處 連4年「稱霸」市府

2017-09-25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕每天在大街小巷「巡迴」的清潔公務車，解決了市民的垃圾問題，卻也常因車型大、死角多而發生交通事故，甚至酒駕釀禍頻仍，已連續四年蟬聯北市府酒駕人數最多的機關，皆導致國家賠償申請案件不斷，過去四年賠償十五件、金額近五百萬。北市環保局副局長盧世昌對此表示，僅有一件國賠是酒駕，其他則為擦撞等事故，已添購大量酒測儀器、加裝行車紀錄器，並加強交通安全教育。

審計部報告指出，自一○二年至一○五年底，北市環境保護局管有特種清潔公務車輛一○四五輛，因公務車輛肇事而發生國賠申請案件計有廿二件，分屬士林區等六個清潔隊公務員所為，約占該局國家賠償申請案件總件數卅件中的七十三．三三％；其中大安區清潔隊更是連年肇事。

報告分析，肇事主因為公務員酒後駕車，或因未注意前方狀況所致，截至一○五年底止，已由國家賠償十五件、四百七十一萬餘元，平均每案賠償金額達卅一萬餘元。環保局副局長盧世昌強調，已賠償的十五件中，只有一件是因為酒駕。

然而報告中指出，根據北市府統計，環保局所屬公務員因酒後駕駛遭懲處（戒）者，已連續四年蟬聯酒駕人數最多的機關。環保局雖陸續採購酒測器，並於一○四年五月研擬因應措施及相關罰則，至一○五年底仍發生九件酒駕遭懲處案件，顯見未能有效改善酒駕問題。

盧世昌說，過去沒有強制出車前一定要做酒測，現在除大量添購酒測儀器，要求檢測通過才能出車，職工訓練也加強交通安全教育；針對擦撞事故頻繁等問題，也已在清潔車加裝行車紀錄器，減少死角。