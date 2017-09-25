〈台北都會〉（台北）飯店占國有地 纏訟屢敗10餘年未拆

2017-09-25

〔記者周彥妤／台北報導〕位居台北市精華地段的百花商務飯店，長期無權占用國有地賺取利益，該飯店十餘年來以打官司的方式不斷拖延拆屋還地，每次皆敗訴但仍屢敗屢戰，今年七月終於又判財政部國有財產署勝訴，必須強制執行拆屋還地，但執行前夕，國有財產署卻又臨時喊卡，暫緩執行至明年一月，該飯店現在竟還接受明年一月的網路訂房，有恃無恐。對此，國產署北區分署表示，「考量情理」才緩衝半年，明年一月就會按判決強制執行拆屋還地，行政院不會為個案量身打造任何例外。

國產署︰緩衝半年 明年一月強拆

位於中正區仁愛路一段五十五號的百花商務飯店，坐落黃金地段，機關林立，交通便捷，住商機能佳，但長期占用國有地，二○○四年一審敗訴，必須在返還土地前，按月返還相當於租金的不當得利，百花不服提上訴，但遭駁回；二○一○年一審再判敗訴，應償還土地，相繼提上訴，亦遭駁回。

國產署聲請拆屋還地強制執行，台北地方法院以一○一年度司執第一二一八二二號受理在案。百花在判決敗訴後，向國產署北區分署申租土地遭駁回，提起訴願依舊未果。歷經十幾年官司纏訟，最後判決於今年七月強制執行拆屋還地，但國產署在不明壓力下又暫緩執行。

國產署北區分署指出，百花認為，其為登記在案的合法建物，符合「國有財產法」四十二條申請承租規定，指拆屋還地強制執行所涉法律有違公平原則；另外，拆除後，員工頓時失業，可能引發激烈抗爭。北區分署強調，百花所提訴求，並非全然無理，且對公部門而言，該塊土地並無立即需求，從情理考量才給予半年緩衝，絕無不法，且百花已繳清不當得利，「明年一月，該執行的勢必會執行。」

國產署北區分署表示，按「國有非公用不動產出租管理辦法」，判決確定案件不在現狀辦理標租之列，唯有行政院於半年內修訂辦法，百花才可能免拆，「但行政院不可能為個案量身打造，九十九．九％不可能。」

百花︰明年訂房 屆時按情勢安排

記者發現，百花明年一月拆除在即，但現在竟還受理一月份訂房；記者致電百花，員工稱主管因要事南下，記者留下電話未獲回應。之後記者再致電，秘書喊冤，土地屬國產署沒錯，但卅年前，百花砸了近三千萬元買下建物所有權，且都有付租金，然而政府實在太霸道，老闆才會據理力爭，盼爭取永久承租權。至於仍接受明年一月訂房一事，秘書說，目前還在協商，因此先開放預訂，屆時再按情勢安排。