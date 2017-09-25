〈台北都會〉（台北）動物之家擬委外 動保團體︰治標不治本

2017-09-25

〔記者黃建豪／台北報導〕位於內湖潭美街的台北市動物之家收容流浪貓、犬合計約六百隻，卻屢遭台北市議員踢爆，收容環境惡劣、照顧品質差。動物保護處指人力、空間有限，在公家機關編制人力有限情況下，已考慮開全國先例，將整個動物之家委外經營，預定明年編列六百五十萬元可行性評估委託費。台北市議員陳孋輝則痛批動保處推卸責任，只是想把燙手山芋往外推；動保團體也批，治標不治本。

動物之家位於內湖潭美街，占地五四五七平方公尺，其中貓舍二一五平方公尺、犬舍一一五○平方公尺，但收容貓隻超過一百隻、收容犬隻數量則在四百隻以上。陳孋輝今年曾與助理到場會勘，發現收容環境擁擠、惡臭難忍，有的收容犬隻幾個月才能出外放風一次，曾痛批虐待之家。

為此，動保處長嚴一峰九月上旬已向台北市長柯文哲提出將動物之家委外經營規劃，並已為明年編列六百五十萬元的「動物之家委外經營可行性評估先期規劃委託服務案」經費，若這會期在台北市議會財建委員會獲得通過，明年就會對外公告招標。

動保處動物收容組長陳文德表示，將動物之家委外經營，雖然對台灣來說是全國首例，但國際上有九成的收容所都是民間管理，才想引進民間力量試試看，若能獲得議會支持，就會交給民間的專業人員評估。

陳文德也說，動物之家目前有四位公家獸醫師、三位飼養管理員，其餘人力多為志工，要照顧這麼大量的貓犬，動物之家卻在公務體系架構下無法擴編的現況下，委外經營是趨勢。

陳孋輝則批評，動物之家想委外經營的做法，只是想應付議員質詢，這種推卸生命教育責任的做法相當糟糕，且動物之家都是內部自行決定，建議召開公聽會公開討論。

流浪動物之家執行秘書劉宇彤說，動物之家的問題，在於收容動物太多，但能收容的空間已經不夠，台北市愛心人士、動保團體都很有心，人力不是大問題，空間才是動保處要想辦法解決的，就算將動物之家委外給民間業者或團體經營，恐怕也是治標不治本。