〈台北都會〉（台北）潭美毛寶貝公園啟用 可自助洗狗

2017-09-25

大狗上大眾運輸有限制 交通不便

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市第二座狗運動公園「潭美毛寶貝快樂公園」昨天啟用，該公園位於內湖動物之家旁，分為大型犬區及小型犬區，總面積約○．二五公頃，公園內也首次加入投幣式自助洗狗機，讓狗狗可以玩得開心不怕髒，現場洗乾淨再回家。狗公園鄰近捷運東湖站，小型犬飼主只要將狗裝籠便能搭捷運，但大型犬因為諸多限制，飼主只能搭乘寵物公車、寵物友善計程車或自行開車才能抵達，依然不便。

潭美毛寶貝快樂公園位於內湖復育園區，也就是過去內湖垃圾山所復育公園，較偏離市區，民眾可選擇搭乘捷運到東湖站，再步行九分鐘抵達；犬隻要搭乘捷運或一般公車須裝籠，因此大型犬被排除在外。動保處補充，飼主要帶大型犬去玩除了自行開車外，也能搭乘每天有三班的二七九、六八一寵物友善公車，或可搭乘寵物友善計程車。

北市首座狗運動公園為二○○六年設置於松山機場北側的「迎風狗運動公園」，同時也是全台第一座狗公園，然而北市隨後十年未再設置新的狗空間，被新北、高雄追過。北市去年急起直追，年底啟用華山狗運動空間，今年六月再啟用萬興狗運動空間。

北市第二座狗運動公園 偏離市區

動保處動物管理組長翁綉雯表示，許多居民會擔心犬隻吵跟髒亂而抵制，如之前原本有意要在南港公園規劃狗活動空間，即使里長贊成，面對居民群起反對，最後不了了之，因此選址都遠離住宅區，避免遭抗議。

市長柯文哲昨出席狗公園開幕，表示北市約有十五萬隻狗，「大約每十八個人有一隻狗」，但北市可以讓狗活動的運動場所太少。另外，北市大眾運輸工具只有裝籠的小型犬可以搭乘，大型犬還是受限制，會再思考怎麼將北市打造成動物友善城市。