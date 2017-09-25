〈台北都會〉金蘭愛心協會助弱 捐2107個平安箱

2017-09-25

〔記者何玉華／新北報導〕新北市「幸福滿屋─實物銀行」去年推出「區里平安箱」，募集民生物資協助偏鄉或弱勢民眾，「金蘭愛心關懷協會」昨天響應捐出二一○七個平安箱、市價約一○五萬元，由社會局長張錦麗代表受贈；協會理事長蔡進財說，會員每個月捐五百元，積少成多作為愛心經費。

蔡進財表示，目前有兩百八十多名會員，來自四面八方、各行各業，不少人透過口耳相傳後加入，每個月捐款五百元，積少成多一起行善；還有會員為了參加公益活動，花了三百多元坐計程車趕來參加。

他說，原本理監事會決議要捐贈消防車，後來得知社會局推動「區里平安箱」的用心，理監事認為與協會發放急難救助金的善心一致，而且透過公部門社福單位的運作，確保愛心送到受助人手上，決定改捐「區里平安箱」。

蔡進財強調，捐贈消防車已經通過理監事會決議，會持續募款捐車，協會昨天捐贈的二一○七個平安箱，透過社會局提供給深坑、三芝、石門、萬里、瑞芳、汐止、貢寮、樹林、鶯歌及泰山共十個區的一二一個里，只要里長發現轄內有民眾生活陷入困境，就能及時發放解燃眉之急。

張錦麗說，社會局一年的預算約二○七億元，仍有一些接近貧窮線的家庭無法獲得法定福利，市府用實物銀行和民間資源挹注，去年首度辦理「區里平安箱」，內有白米、麵條、油、罐頭等民生物資，在六個偏區八十八個里試辦，已發出一○五六箱，今年想擴大辦理，但仍缺乏經費，感謝金蘭愛心關懷協會慷慨贊助，每個平安箱都有QR Code追蹤去向，不會浪費愛心。

新北市的「區里平安箱」，每個約五百元，詳情電洽2960-3456轉3891、3846。