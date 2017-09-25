〈北部〉路面重鋪不平 駕駛罵像跳波浪舞

2017-09-25

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市林森路過去因地下管線開挖，道路坑坑洞洞相當不平，公所本月十八日起刨除舊路面重鋪，但市民卻發現，重鋪後的路面比舊路還不平整，花蓮市公所昨日緊急會勘，將要求廠商把不平整的部分重新刨除鋪設並夯實。

花蓮市公所十八日起進行林森路路面刨除工程，從林森路最南邊的中華路口施工至尚志橋，工期約四十五天，但新鋪好的中華路至和平路段被市民質疑品質糟糕，尤其是忠孝國小到中華路段，市民上臉書網站抱怨：「不重新鋪還好，鋪了更不平」、「剛鋪好騎過就傻眼了，我還以為車子哪裡壞了」、「開車像在跳波浪舞，路面像補丁」。

市公所主任秘書翁美華昨立即找廠商至該路段現勘。翁美華說，工程仍施作中，驗收前一定會確認施工品質有無達標，也歡迎全民督工；廠商這幾天將先行檢測已施工路段，明起會把不平整的部分刨除重鋪夯實，預計道路封閉管制間為上午八點起至下午五點半，請用路人配合。

廠商對此則叫屈，很多用路人見柏油鋪好，等不及路面冷卻降溫，就強行進入，壓壞剛鋪好的路面，希望用路人體諒管制時間；而刨除路面五公分後也發現許多路段只有土石當底，沒有水泥路基，導致重車壓過路面容易下陷。

廠商也反映，林森路從中華路口至鎮國街口，短短三百公尺有人孔蓋六十多個，施工前曾和管線單位協調多次，希望將管線一併下地，但管線單位礙於經費而無法配合，也是路面出現波浪的原因之一。