〈北部〉帶學生找到自我價值 2師獲師鐸獎

2017-09-25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕師鐸獎為教育界最高榮譽，國立羅東高商今年有兩名教師獲頒這項殊榮。學務主任許絹屏及前主任教官林再長，兩人投入學生品格教育多年，今年雙雙榮獲教育部「師鐸獎」，月底將北上接受表揚。兩人異口同聲說，他們只是在做身為教育者，應該做的事。

林再長六年前到羅商接任主任教官，當時校內一名學生，因父親吸毒過世，由阿公扶養長大，每天從壯圍騎單車到羅商上課。由於行為上的偏差，出現翹課、逃家，林再長獲知後投入相當心力輔導，從原本的嚴厲軍人作風，改以柔性的關懷，終於獲得學生信任，將他帶回正軌。

林再長每日早上七點準時在校門口迎接學生，是全校師生「最熟悉」的面孔。他認為，並不是所有小孩子都有健全家庭，單靠記過、勞動服務並不能改變一個人的品行，唯有關心、關懷，從頭了解成因，才能從頭改變一個人的品格，將他拉回正軌。

學務主任許絹屏，雖主修音樂，但投入學務輔導工作超過十年，鼓勵學生參與社會服務，還發起「愛女孩」、「一旗助學」、「舊鞋救命」等活動，用行動與學生關懷世界。

許絹屏說，高職生對於自我較缺乏自信，透過活動不僅能鼓勵同學參與，也能從服務中找到自我價值。

特別的是，她獲得師鐸獎還有個插曲，許絹屏笑說，她赴教育部面試時，審查委員曾疑惑地說，「為什麼學音樂卻從事輔導工作？」她直截了當回答：「我的學生有音樂劇歌手、唱片藝人、廣告導演，也許不是大家認知的古典樂，但輔導出來的學生卻有多元發展。」讓學生看到自己長處，這就是她在做的事。