〈北部〉狗鍊掛頸誤當被蛇咬 消防弟兄救狗傻眼

2017-09-25

宜縣消防局：明年勤務回歸農政

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮東光國中校園昨天清晨傳出大黃狗被蛇咬的烏龍報案，消防員趕到現場後發現，原來只是長得像蛇的狗鍊，消防員工作權益促進會表示，除了希望民眾報案能再次確認，捕蛇勤務也應該回歸農政單位，宜蘭縣政府消防局指出，明年一定回歸。

昨天上午六點多，宜蘭縣政府消防局接獲報案，羅東鎮東光國中校園內，有狗被蛇咬住頸部，消防隊員一到現場，兩名民眾站在距離一公尺的地方議論紛紛，但是消防隊員走近一看，居然是長得很像蛇的狗鍊掛在狗的身上，讓一早趕到現場抓蛇的消防隊員相當傻眼。

消防員工作權益促進會副理事長余宗翰說，報案人如果可以再更確認一點，才不會造成社會資源的浪費，其實行政院已經拍板定案，今年起捕蛇要回歸農政單位執行，可是各縣市消防局勤務，包含宜蘭都是消防局都還沒有做到真正回歸。

余宗翰說，全台真正落實捕蛇業務回歸農政單位的，只有桃園市政府，決議回歸農政單位的，有台北、新北、台中、宜蘭、南投、嘉義、雲林、彰化、台東、澎湖、金門、高雄和屏東共十三個縣市，雖然已有決議但是遲遲沒有回歸。

余宗翰表示，在消防人力不足的情況下，還要出一些讓人哭笑不得的勤務，人力空窗期間，如果有人真的需要救護車消防車案件，後果恐怕不堪設想，呼籲各縣市要儘快將捕蛇勤務回歸農政單位，落實專業分工。

此外，余宗翰指出，農委會主委林聰賢擔任宜蘭縣長時，也支持消防同仁回歸專業，以往就曾在宜蘭縣發生因消防人員執行非消防本業的抓貓案件，掏空消防分隊的人力，導致延誤救援，一名心肌梗塞的老婦人因此不治，每年數千件的捕蜂抓蛇案件，將嚴重影響救災救護資源，請主委不要拿全國百姓的生命與公共安全開玩笑。

「宜蘭縣明年捕蜂捉蛇業務回歸農業處。」消防局長徐松奕表示，農業處已經有正式編列一○七年預算，等到議會通過就開始執行，宜蘭從兩年前林聰賢主委就要求研議回歸方案，消防署按照當時跟農業處協調情形跟各縣市協調，宜蘭縣明年初一定會移給農業處。