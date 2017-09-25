〈北部〉百隻領航鯨嬉戲 花蓮外海罕見

2017-09-25

推估黑潮帶來食物而聚集

〔記者花孟璟／花蓮報導〕根據黑潮海洋文教基金會統計，每年九月是領航鯨出現機率較高的季節，花蓮外海廿三、廿四日連續二天都有賞鯨船目擊上百隻短肢領航鯨在花蓮外海出沒，基金會表示，因近日黑潮洋流比較靠近花蓮海岸，帶來短肢領航鯨愛吃的魷魚、烏賊，才讓領航鯨罕見地上百隻同時出現！

秋老虎發威，花蓮夏季賞鯨旺季持續中，花蓮漁港出海的賞鯨船從前天下午二點的航班開始，直到昨天早上有連續四個航班一出海就看到上百隻短肢領航鯨在花蓮海上追逐浪花，甚至繞著船頭跳躍！賞鯨業者呂世明說，難道這就是「秋老虎」帶來的驚喜嗎？

船上黑潮海洋文教基金會解說人員估算，這群短肢領航鯨數量約接近一百隻，體型最大的重約四噸，待在花蓮外海的時間持續約一天。解說員解釋，鯨魚逐魚群而居，哪裡有食物就往哪裡聚集，觀察這群短肢領航鯨呈現多個小群分佈海上，每一小群「鯨魚家族」約廿隻至卅隻領航鯨，內圈是雌鯨及幼鯨，外圍有雄鯨魚保護。

解說員推估，連日來黑潮洋流比較靠近花蓮沿岸岸邊，帶來大量的魷魚聚集，才會吸引這麼多領航鯨同時出現，是相當難得的紀錄。

黑潮海洋文教基金會資深解說員賴威任說，統計一九九八年至二○一五年的賞鯨船觀察紀錄，共累積三四二七航次、五二四七筆鯨豚紀錄，發現短肢領航鯨在每年九月出現的機率稍微比較高；且過去領航鯨家族成群出現，最多是一群二、三十隻，很少有一次有上百隻出沒，由於領航鯨特別愛吃頭足綱的魷魚、烏賊，推估是黑潮帶來食物，並吸引領航鯨聚集。

同時發現喙鯨母子悠游

此外，昨天下午二點出航的賞鯨船，又在花蓮外海發現喙鯨媽媽帶著小喙鯨出現，一前一後在海上悠游，估計母鯨體長約六公尺、體重三到四噸。呂世明說，今年八月五日、八月八日都有喙鯨在花蓮海上現蹤的紀錄。

而今年夏秋堪稱花蓮鯨豚的豐收年，從大翅鯨、虎鯨、領航鯨、喙鯨、抹香鯨等，許多很難看見的大型鯨類今年全部出現一輪，呂世明說，在東北季風吹起之前，都還是賞鯨的季節，想要遇見海上「鯨」靈的朋友，還可把握最後機會。