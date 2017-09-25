〈北部〉台灣館轉型兒童探索館 賴揆27日見證

2017-09-25

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府與新竹科學園區聯發科技將聯手把停業中的台灣館轉型為「兒童探索館」，新閣揆賴清德廿七日也會見證這場民間與政府合作的簽約儀式！聯發科技首期捐款五千萬元，將做為兒童探索館硬體設施改善工程，未來還會捐贈五千萬元，做為兒童探索館的操作營運經費。

新竹市長林智堅思考台灣館停止營運後的轉型規劃，確定朝「兒童探索館」方向籌劃，且獲得聯發科技董事長蔡明介的支持，首期將捐款五千萬元做為兒童探索館的硬體改善工程，除進行七百廿度LED球體的拆除工程，也要打造全新的兒童探索館，引進天空劇場及兒童圖書館，做為科技教育探索中心。

新竹市府獲得聯發科技首筆五千萬元捐款，加上後續五千萬元的營運經費支持，是十幾年來市府獲得最大一筆的企業捐款，市長林智堅除展現讓台灣館轉型為兒童探索館的魄力，也將邀請新任閣揆賴清德來擔任雙方簽約的見證人。

位在新竹市公道五路上的世博台灣館，前市長許明財編列近十五億元蓋建，去年六月底無預警停業，目前仍有十二點三億元債務，林智堅說，竹市有台灣最強的竹科園區，如今獲聯發科技的捐款支持，市府責無旁貸，一定會努力做到最好，讓兒童探索館取代已成失敗代名詞的台灣館。

文化局表示，原台灣館內的LED燈球體會拆除，但會保留外觀並設計天空閱覽區及親子閱讀區及親子餐飲、繪本書局、舞蹈教室、益智玩具店等，要成為兒童學習及遊樂的科技教育探索館。