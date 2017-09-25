〈北部〉成立23年 三義救護站面臨解散

2017-09-25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義救護協會所屬的三義救護站，成立二十三年來，出勤超過一萬五千次，挽救不少鄉民寶貴生命，現址約二百多坪的救護站早已成為三義鄉民「健康守護站」，但因地主將土地變賣，若無法找到長期使用的土地，救護站恐面臨解散的命運。

三義救護協會理事長劉欽格表示，各界所捐的剩餘經費，將按照規定交給地方政府或捐給公益團體。

盼鄉親提供長期用地

劉欽格強調，如果三義鄉親們認為有必要保留救護站，希望能協助取得可長期使用的土地，救護志工也會盡最大的努力，繼續服務鄉親。

三義救護站成立於民國八十三年，是苗栗縣最早成立的地方救護隊，原附屬在三義鄉衛生促進委員會，九十二年改名為苗栗縣三義救護協會。

三義救護站的男女志工全天候投入三義地區緊急救護工作，平均每月至少出勤五十次，拯救無數寶貴生命。此外，救護站也提供安寧返家、居家關懷及二手醫療器材讓鄉民免費借用，深獲鄉民好評。

劉欽格指出，三義救護站位在三義八股路，由徐氏家族提供土地使用，每年租金五萬元，最近因土地出售，買方有條件讓救護站繼續使用三年，但鐵皮屋建築已使用二十多年，也需要花錢整修。

劉欽格說，由於三義消防分隊的緊急救護守護在地鄉親健康，也獲得鄉親肯定，所以三義救護站也做好搬遷或解散的準備，若未有鄉親提供長期的用地，最後恐面臨解散。

劉欽格指出，三義救護站的經費，長期由地方鄉親及善心人士捐助，因務實經營管理，目前經費還有二百八十萬元，一旦救護站解散，剩餘的經費按照規定交給地方政府或捐給公益團體。至於多位鄉親捐款共三百萬元，專案購買救護車的款項，也將返還捐款人。