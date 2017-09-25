〈北部〉竹市步行城市 將改造東門圓環

2017-09-25

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市東門圓環「新竹之心」人行步道與護城河岸有銜接落差等問題，新竹市府決定進行大改造工程，未來東門圓環將把原五個車道縮減一車道做人行步行空間，邁向宜行的「步行城市」。

新竹市府城銷處表示，東門圓環人行道改善工程將爭取行政院前瞻計畫「城鎮之心」項目經費，預估一點五億元經費，市府聽到身障團體及輪椅族對人行步道空間需改善的聲音，將把東門圓環周邊的人行步道視為邁向「步行城市」的第一步，更要銜接護城河岸、隆恩圳及經國綠園道的四公里「新竹之森」的人行步道，打造友善慢活宜行空間。

縮減一車道 施做三米寬步道

城銷處副處長林正光說，東門圓環人行步道改善工程最重要的目的就是釋放人行空間，有鑑東門圓環五個車道因國道客運移到後站轉運站後，也讓圓環的交通流量減少，因此第一步就是縮減一個車道做為人行步道空間，預計施做三米寬以上的人行步行空間及無障礙空間。

此外，也會進行東門圓環新竹之心地下道的優化改善工程，將現有地下道的長方形隧道改造為圓拱形的圓形隧道口，並規劃卅百六十度的隧道鏡面，讓學子練習街舞的空間更寬敞。

拆除欄杆 與護城河景觀連結

至於東門迎曦城旁的噴水平台因已無噴水功能，會釋放空間，讓學子們有更寬敞的表演空間，再者會把地下道出口通往護城河的欄杆拆除，讓護城河景觀與東門圓環的設施得以連結，同時進行無障礙空間的改善，降低人行坡度，讓輪椅族或娃娃車可以更自在進出東門圓環及護城河。