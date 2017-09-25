〈北部〉堆肥廠不足 桃園有條件收取生廚餘

2017-09-25

〔記者陳昀／桃園報導〕市府環境清潔稽查大隊六月發文到各社區管委會與里辦公處，指「廚餘桶只收熟廚餘」，菜梗、硬果皮、骨頭等需直接丟垃圾桶，有里長向市議員范綱祥反映，質疑這是變相把生廚餘當垃圾丟，一邊推動垃圾減量、一邊卻增加垃圾量。

葉菜類、果皮可回收

市府環保局對此表示，全市目前只有二座堆肥廠，收了生廚餘後端無從處理，台北等其他縣市也面臨相同問題，而觀音區的生質能中心最快二○二○年啟用，未來就能一併處理桃園市的生、熟廚餘，目前和廚餘處理業者溝通後，已決議除了硬殼類、骨頭、咖啡渣等，葉菜類、果皮等生廚餘還是可以回收。

桃園區永興里長葉昆展指出，生廚餘明明可堆肥利用，直接當一般垃圾處理，不但增加垃圾量、製造垃圾焚化廠負擔，也加重空氣污染，是很落後的做法。范綱祥也認為，在生質能中心啟用前，環保局應該思考過渡期的因應作法，積極處理。

環保局一般廢棄物管理科科長呂明錡表示，許多堆肥廠因容易產生異味陸續關廠，全市目前僅龍潭區、復興區設有堆肥廠，其餘行政區無從消化生廚餘，只好請民眾暫時隨垃圾丟棄，但也鼓勵民眾自行堆肥。

呂明錡說，目前桃園市的熟廚餘是用來餵豬，如果生、熟廚餘混雜，容易影響廚餘品質，無法直接加熱餵豬，造成後端作業困難。

但他表示，環保局經與廠商協調後決議，只要將蛋殼、瓜皮、菜梗、玉米殼、蝦蟹殼、骨頭、咖啡渣、中藥渣等無法再食用的廚餘挑掉，其餘生廚餘還是可以交給清潔隊處理。

生質能中心最快2020年啟用

環保局長沈志修表示，各縣市都面臨生廚餘處理問題，桃園市將在觀音興建的第二座焚化廠，是三合一生質能中心，其中厭氧發酵系統能在密閉空間處理廚餘、水肥等，防堵異味傳出，屆時所有類型廚餘都可收受處理，最快二○二○年啟用。