〈中部〉啟動3期整治 盼「龍目井」湧泉再現

2017-09-25

〔記者何宗翰／龍井報導〕龍目井觀泉曾是清代邑中八景之一，也是龍井地名由來，依據「彰化縣志」記載，「其泉湧起數尺，如噴玉花」，如今疑因井體破損、地下水位下降及井底淤積，湧水量不如以往。水利局將進行三期活水計畫，十月一日地方也將舉辦「龍目井觀泉風華再現」系列活動，希望再創龍目井風華。

「龍目井觀泉風華再現」十月一日下午登場，內容有「攏來攏去之龍井玩很大」親子闖關、「藝童遊龍井，樂夜月美麗」音樂晚會等，闖關活動由海線社區大學設計，包括山腳里林家古厝、水裡社遺址、水師寮永和宮、竹坑朝奉宮及龍井火車站，深入地方文化特色；晚會則有大編制國樂團演奏。

議長林士昌表示，他是龍泉國小第廿二屆校友，從小就在龍目井旁玩，回到這裡就想起過去，認為龍目井是珍貴的歷史文化資產，應該列入古蹟；這次活水計畫分三期計畫執行，初期整治工程已經通過，未來還有中長期計畫要爭取、監督和執行。

龍泉里長黃聖龍、龍泉岩清水祖師廟主委陳文雄日前主持的「百年風華龍目井活泉再現文化保存公民遠景論壇」，由台中市海線社區大學老師莊樹生講述，從一張清道光年間的龍井觀泉圖中，針對大肚山、老樟樹、龍目井、短籬茅屋、士人詠泉、旗杆大院和魁星樓等，提出文史見解新事證。