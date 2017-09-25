〈中部〉公告地價、現值明年同步調 台中議員不贊成

2017-09-25

市府下月初各地辦說明會

〔記者黃鐘山／台中報導〕明年元旦將同時公告一○七年度土地現值及重新規定地價，分別做為課徵土地增值稅及地價稅的依據，市府地政局近日將在各地政事務所舉辦公開說明會，聽取各界意見。不過，受訪的議員異口同聲認為，兩者皆不宜調漲。

地政局長張治祥指出，公告土地現值每年辦理一次，做為課徵土地增值稅的依據；重新規定地價原先每三年辦理一次，立法院今年修正為每二年辦理一次，做為課徵地價稅的依據。明年同步調整公告土地現值和公告地價，地政局正積極辦理相關前置作業。

地政局為使市民及各界充分了解土地現值及重新規定地價作業情形，十月二日起至十三日，陸續於大里、太平、大甲、豐原、東勢、龍井、清水、雅潭、中山等地政事務所辦理公開說明會。

張治祥強調，說明會除了說明各行政區辦理地價調查、區段劃分、地價估計作業情形，以及最近一期地價動態情況，並廣納及彙整各方意見，做為提送地價評議委員會評議地價參考，希望透過公開透明化的作業程序，訂定公平、均衡、合理地價。

市議員曾朝榮肯定市府提供訂定地價的資訊，並讓市民表達意見。不過，公告地價影響到市民地價稅的負擔，建議市府審慎評估不要調漲，對能夠申請自用住宅優惠的市民，能加強宣導並協助辨理。

市議員邱素貞、江肇國說，土地正義應該反映在交易所得稅的合理化，而非一再加稅。台中市近期不動產交易量停滯，公告地價已參考市價適度調整，建議市府不要再調漲各區的公告現值及地價，才能讓市民有感，並活絡經濟。

市議員翁美春表示，二年前調漲地價稅，不少民眾叫苦連天，尤其現在物價一直上漲，民眾生活壓力大。雖然林佳龍市長推出多項福利政策，苦民所苦，但稅制一旦增加，不但傷民眾荷包，也會因市場交易銳減導致稅收減少，甚至有轉價效應。