〈中部〉「谷關七雄」坡陡 消防局長：非像步道輕鬆

2017-09-25

認知與準備不足 意外頻傳

〔記者李忠憲／台中報導〕「谷關七雄」美景吸引許多山友上山，但近來該處登山意外頻傳，部分原因是民眾認知與準備不足導致。消防局長蕭煥章提醒，「谷關七雄」是中級山，天氣變化不定，絕非像「大坑步道」那樣輕鬆，攀登前應該做足準備，才能快樂登山，平安回家。

谷關風景區內有八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山共七座山，風景優美，各有特色，被譽為「谷關七雄」。近年吸引許多山友到此健行，市長林佳龍、市議員張雅旻等人也曾到訪登山。

近來，民眾爬「谷關七雄」發生意外次數日漸增多，消防隊出勤頻繁。前日就傳出二起求助事件，其中有二男一女攀登波津加山，至一．五公里處時，女子身體不適求援；另一起是一男二女攀爬蝴蝶谷瀑布延溪流往下約○．八公里處就迷路，打電話向消防局求援。

墜谷9件 迷路及失聯最多

蕭煥章表示，根據一○○年至一○六年八月統計，谷關山域事故共發生一百件，其中以迷路或失聯占五十四件最多，創傷或疾病有卅五件、墜谷九件，高山症也有二件。

蕭煥章說，「谷關七雄」屬「中級山」，天候變化不定，與台中大坑等一般登山步道不同，需耗費較多體力。他建議民眾攀登七雄前，一定要做好妥慎準備，包括評估體能並進行體能訓練，做足功課妥善規劃，備妥糧食、飲水等物資，同時提早出門儘早下山，才能快樂登山，平安回家。

曾挑戰過唐麻丹山的市長林佳龍也以過往經驗表示，「谷關七雄」路段多為山徑且坡度陡峭，路程也十分遙遠，往往來回就要數小時，體力耗費大。他建議民眾如規劃前往登山，要審慎評估身體狀況，事前做好準備與規劃，結伴熟識路線的人同行，確保登山安全。