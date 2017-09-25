〈中部〉彰縣老人假牙補助申請 預約明年額度

2017-09-25

〔記者張聰秋、陳鳳麗／連線報導〕彰化以及南投縣都有實施「老人裝置假牙補助」政策，因申請者眾多，今年的補助經費已全部用光，但因申請期限到九月卅日止，在期限內提出者，彰化縣府會優先使用明年六五○○人的額度。

月底前提出申請有優先權

彰化縣六十五歲以上老年人口約十八萬五○○○人，比率占一四．五％，二○一五年七月一日起，首推老人全口假牙補助，每一口補助四萬元，單一部位的單上顎或單下顎各補助二萬元，首辦第一年反應相當熱絡，名額僧多粥少，還有老人擔心政策中斷，要求預約保留隔年開放的名額。

去年縣府再編列二億元經費補助六五○○人，名額也是用罄，今年預算和名額與去年相同，二個星期前還有一、二○○個名額，消息曝光湧進申請者，名額一下子就用完，社會處長黃淑娟說，因申請期限到卅日止，在期限內提出者，縣府會優先使用明年六五○○人的額度，也就是說，今年申請的老人，要到明年才能裝假牙。

這項老人福利制度實施至今，已約一萬六○○○位長者受惠，彰化縣牙醫師公會擬於今年十月廿九日中午，邀請一○○○位完成換裝假牙的長者，與縣長魏明谷共餐，黃淑娟說，老人假牙補助是魏明谷競選政見，活動名為「千叟宴」的敬老活動，希望讓長者感受擁有假牙享受美食的樂活。

至於在南投縣方面，縣府今年元月起開辦「一般戶老人假牙補助」業務，符合資格者，每人最多可獲四萬元補助，短短二個月二千萬元經費就全部用完，縣府三月份起就已停止該項補助申請。

彰化縣牙醫師公會口腔衛生組長牙醫師楊奕先指出，醫學臨床研究，老人沒牙齒嘴巴「扁扁」，影響美觀，更因咀嚼力變差影響大腦神經刺激，增加罹患失智症的風檢，要「咬」住記憶力，從照顧好老人牙齒做起。

七十多歲的賴姓阿嬤說，沒裝全口假牙前，大都只吃軟的或液體食物，沒有咬碎無法完全感受到食物的美味，直到裝了全口假牙，大口咬下年輕時最愛吃的芭樂，感覺自己變年輕。