〈中部〉日月潭拉魯島草排 回歸「復刻」之美

2017-09-25

捨棄像喪禮大花圈原設計

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區去年在整修環繞拉魯島周邊的消波草排時，因過於工整的設計，遭外界批評有如「喪禮大花圈」，後經日月潭風景區管理處（簡稱日管處）討論修正，才將環形草排回復成舊有的錯落、參差風格，近來草排整修完成，植栽也萌生綠意，不論搭船或是遠眺，都能欣賞到自然又翠綠的拉魯島草排景致，成功甩掉汙名。

日月潭拉魯島早年因受到水浪衝擊，轄管的日管處為防止島體遭侵蝕破損，民國九十六年在島嶼周邊興建環狀草排，除藉此消波外，草排上的水生植物，也能提供潭裡的魚類產卵、繁殖，惟使用十年早已破損不堪，去年日管處斥資一千二百萬元設計翻修，修繕既有六座，並新設十四座草排。

只是設計模擬圖一出，新型環狀草排過於工整的設計，以及草排上人工化的「LALU」字樣與「日、月」形象，卻慘遭各界批評，甚至形容是造價一千二百萬元的「喪禮大花圈」，日管處為此還火速停工，並研擬修正做法。

斥資一千五百萬修正完工

日管處表示，修正設計後的草排已於今年四月完工，總經費是一千五百萬元，利用廿塊大小不一的鋼構草排，並聯拼成環狀造型，藉此減少潭水以及船隻水浪對拉魯島的侵襲，而草排間的間隙，也能因應水位高低變化，其下還設置沉塊固定，可降低颱風侵襲。

錯落、參差風格滿佈綠意

草排上則是種植小型植栽如美人蕉、野薑花等，經過將近半年的生長，草排已滿布綠意，遊客可搭船近觀，也可在潭邊制高點遠眺飽覽全景，草排除盼有效消波，肩負保護拉魯島重任外，也讓回歸錯落形式的草排，能更符合日月潭的整體景觀。