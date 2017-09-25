〈中部〉推動議會監督 工作坊促透明化

2017-09-25

〔記者王善嬿／嘉市報導〕各縣市議會定期會近月陸續召開，根據公民監督國會聯盟去年議事透明度調查，仍有部分議會禁止旁聽席錄影、沒有網路轉播、將旁聽民眾趕出場等，相較立法院有國會頻道轉播開會，資訊透明度待改進；嘉義市桃山人文館昨辦工作坊，分享監督市議會經驗，公督盟執行長張宏林與會建議善用臉書媒體、依各議會運作方式訂定策略，促使議事更透明。

台南議會監督聯盟陳琮霖、大台中市政監督聯盟龔文周等人昨與會，談到部分議會規定民眾旁聽須出示證件登記、限制不得錄影，及定期會開會時議員可晚到、早退等情形。對此，侯姓國中生發表工作坊心得時直言「很驚訝」，像他上課遲到就會被罰站。

桃山人文館長林瑞霞表示，公布議員在大會出席狀況時，曾有議員不滿「為什麼獨挑我沒去的那天？」及質疑志工未全勤記錄、資料偏頗等；她建議，議員簽到、議事錄由議會主動提供，並開放旁聽民眾錄影等，資訊公開化，讓認真的議員被看見。

嘉市議會：透過轉播很清楚

嘉市議會秘書長李佩玲回應，民眾可透過網路、電視看到大會開會情形，議員出席的情況透過轉播也能看得很清楚，議會已讓議事透明化。

張宏林說，有立委、議員認為監督議會就是跟民意機關作對，其實這讓立委、議員認真問政，給予中央、地方政府執政壓力，是使府會一起變強的善的循環，對政府首長、議員跟民眾都是好事；未來藉由雲嘉南區監督人力、資訊的串聯，舉辦培力營，建立簡易版議員評鑑表，讓更多公民參與議會監督。