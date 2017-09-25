〈中部〉中斷18年 古坑舊草嶺公路明年底通車

2017-09-25

中央核定1.5億 年底發包

〔記者黃淑莉／雲林報導〕中斷十八年古坑舊草嶺公路縣道一四九甲明年底應可恢復通車，雲林縣府工務處長彭子程表示，中央已核定約一．五億元經費，現正進行細部計畫中，預計年底發包，明年底完工。

一四九甲線道路二五．二至二八．六公里古坑樟湖到草嶺段，十八年前九二一地震崩塌中斷，因跨越清水溪地質不穩，震災後遲未修復，二○一一年前道路管理單位公路總局曾做兩次修復規劃案，但都沒有下文。

草嶺觀光發展協會理事長劉文房指出，一四九甲線道路中斷，遊客、村民進出要遶道縣道一五八甲、一四九乙，車程多了約三十分鐘，地方多次向縣府、中央陳情盼能早日復建。

縣府規劃分兩期重建

彭子程表示，一四九甲線樟湖到草嶺中段三公里多，縣府規劃分兩期重建，總經費六．七億元，第一期為二五．七至二六．六公里段崩塌路面修復，第二期為樟湖端跨越清水溪的橋梁工程。

彭子程指出，中央日前同意納入生活圈道路計畫核定第一期的一．四九億元經費，第二期跨越橋因位在清水溪集水區需做環評，且工程費龐大可能超過五億元。

彭子程說，第二期路面沒有崩塌，但因道路彎延達一公里多，若以跨越橋行車更安全，且能再縮短十五至二十分鐘車程，縣府會持續向中央爭取。

彭子程表示，第一期工程已完成規劃，現正進行細部計畫，預計今年底、明年初完成發包，工程順利的話明年底即可完工，中斷十八年的一四九甲線道路即可恢復通車。

另在今年六月初豪雨崩塌的一四九甲線二二．五至二三．五公里段，為方便農民農作物運輸及樟湖國小搶修受損取水管線，已緊急搶修五百公尺便道，至於復建工程約一千多萬元，預計明年五月底可以完成。