〈南部〉北門虱目魚美味比賽 創意料理滿座

2017-09-24

〔記者楊金城／台南報導〕現在吃台南虱目魚正當時，「虱目魚的故鄉」北門區虱目魚養殖面積就有一千五百公頃，北門區農會昨在北門南鯤鯓廟首次舉辦虱目魚美味比賽，比外型、比美味，另有虱目魚創意料理饗宴，席開六十三桌，座無虛席。

現場也有西瓜綿虱目魚丸湯、虱目魚碗粿送給鄉親免費品嘗，人人稱讚真好吃。

搶在今年第六屆台南虱目魚節下月登場前，北門區農會昨首次舉辦虱目魚美味比賽暨創意料理饗宴，希望幫助養殖漁民行銷虱目魚，民眾多購買虱目魚和加工品如虱目魚鬆、魚丸，就能穩定魚價和漁民收益。

虱目魚美味比賽，分鹹水和淡水組，除比虱目魚外觀選美，也比現場取下魚肚現煮的魚肉鮮甜度來評分，比賽結果鹹水組冠軍蔡振慶、淡水組冠軍凃美節。

參賽虱目魚並進行拍賣，冠軍魚一尾四百元。市場一般虱目魚重量在一台斤，現場比賽的虱目魚一尾重量在四、五台斤，「虱目魚也可以長這麼大」，讓觀眾驚訝。而虱目魚創意料理有虱目魚一夜干、蒲燒虱目魚肚米糕、虱目魚肉羹、虱目魚菲力手捲、陶板蛤蜊絲瓜、西瓜綿魚肚、蒜蓉蒸蝦、三杯虱目魚香腸、虱目魚丸湯等，現場座無虛席。

許多人不知道虱目魚養殖分鹹水、半鹹水和淡水，台南市養殖虱目魚面積約有五千二百公頃，更是全台最大虱目魚產地，產區在七股、北門、將軍、學甲和安南區。

北門區農會總幹事洪明農說，台南虱目魚產季從九月開始，現在吃最美味，目前北門虱目魚產地價約在一台斤四十元上下。