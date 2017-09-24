〈南部〉關子嶺溫泉美食節 火王爺夜祭開幕

2017-09-24

〔記者楊金城／白河報導〕「泥好」，昨天正是節氣「秋分」，一年一度的白河關子嶺溫泉美食節昨晚以火王爺夜祭熱鬧揭幕，台南市觀光旅遊局今年首創動漫人物「小楓」、「小泉」來為關子嶺溫泉美食節代言，貼近年輕人，打破關子嶺大多是老一輩來旅遊泡湯的印象。

李孟諺︰要讓全世界都知道

代理市長李孟諺就說，關子嶺溫泉去年遊客人數大幅成長，超過一百四十萬人，不再只是年長遊客來泡湯，觀旅局行銷策略有功，希望關子嶺百年溫泉不只讓國人知道，也讓全世界都知道和喜好。

遊客穿溫泉浴衣 一同踩街

今年更推出動漫人物代言，還有火王爺花燈巡行踩街，也在網路號召雞年出生遊客穿著祭典服裝跟隨巡行、小朋友抬著火王爺小神轎為花燈開路，另有火舞、祭典舞表演，遊客穿著可愛溫泉浴衣，手持竹扇及燈籠參與夜巡踩街，成功吸引年輕人也願意到關子嶺旅遊泡湯。

五米高火王爺花燈 巡行溫泉區

火王爺是關子嶺溫泉守護神，昨晚除了特別的潑湯儀式，象徵祈福將福氣散布給遊客，還出動約五米高的火王爺花燈巡行溫泉區，氣氛歡樂，遊客說，入秋後想泡湯，全台唯一的關子嶺泥漿溫泉是最好選擇。

特別是今年全新的關子嶺原創動漫角色—小楓、小泉cosplay出現開幕活動中，立即成為民眾爭相拍照的一大亮點。

市議員張世賢還當眾說，關子嶺溫泉泉源打通了，現在日增六十噸溫泉水，夠遊客來泡湯。

包括李孟諺、議長賴美惠、觀旅局長王時思、台南市溫泉協會理事長傅國亮等人隨後一起拉動火王爺花燈，民眾跟隨巡行看熱鬧又歡呼，喧囂的氣氛讓人體驗到不同以往的關子嶺風情。

關子嶺溫泉美食節將舉辦至十月廿二日止，十月七日有cosplay競賽及浴衣派對活動，期間還有關子嶺美食傳送門優惠、假日市集、住宿抽日本雙人來回機票、平日泡湯兩人同行一人免費、風土旅行遊程、免費散步導覽等各式活動及優惠輪番登場。