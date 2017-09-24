〈南部〉卑南達魯瑪克部落 將成立公民電廠

2017-09-24

〔記者黃明堂／台東報導〕卑南鄉達魯瑪克部落推動綠色發電，將成立公民電廠公司，以太陽能發電收益回饋社區，也分配給股東，估計每年可獲八%的淨利。

「達魯瑪克電力公司」籌備處昨天由部落主席胡進德宣布成立，他說，首期股本目標是一百萬元，每股一萬元，目前已募得七十一萬元，其中四成是在地居民認股，餘為環保聯盟等多個國內環保團體。

胡進德說，達魯瑪克傳統領域內有日治時代的東興水力發電廠，至今仍正常提供電力，二○一三年開始推動綠色能源，裝設風力發電，前年部落會議決議發展成百分百綠能部落，去年在活動中心、長老教會兩套太陽能發電系統，接下來要在天主教會裝設太陽能。

以公司模式推動綠色發電

胡進德說，部落將以公司模式來繼續推動綠色發電，擇定循理教會屋頂進行第一期的公民電廠實驗計畫，第一期資金已到位，後續將正式展開公司與電廠的申設作業。

可供應社區場所、路燈用電

台灣再生能源推動聯盟協助公司籌備公司成立，秘書長黃政卿說，公司化可以讓再生能源利益留在部落，也讓投資者享有投資報酬率。期初建置成本一百萬元，與台電簽約廿年，估計每年售電收入十二萬餘元，扣除相關成本，估計十年就可回本，每股平均每年可獲利股本的八%。

胡進德說，電廠的發電將可供應社區內夜間活動場所、路燈，電廠的全名叫「達魯瑪克部落電廠百合花電力公司」，是為表彰達魯瑪克綠能計畫的重要推手賴芬蘭女士，同時，百合花也是魯凱族的聖花。