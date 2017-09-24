〈南部〉5億打造林邊大橋通車1年 路面變形

2017-09-24

〔記者葉永騫／林邊報導〕完工通車才一年的屏東縣林邊大橋，最近在橋樑伸縮縫前方出現路面變形及破損的情況，還發生機車騎士摔傷意外，引起民眾關切，也對工程品質搖頭。

林邊、佳冬對外交通要道

林邊大橋為省道台十七線林邊、佳冬主要對外交通要道，但因舊大橋是卅年以上之老舊橋樑，且高度太低，每逢颱風豪大雨溪水淹到橋面，屢次進行預警性封閉，造成當地交通中斷，使林邊、佳冬地區的高經濟性漁業養殖業運輸相當不便，公路總局斥資五億二千餘萬元改建新橋，於去年九月完工，新橋全長六百二十五米，主橋為五孔連續鋼箱型梁橋，大幅提升防洪的功能，不用再進行預警性橋樑封閉，解決當地交通問題。

伸縮縫連接處破損 傳有騎士摔傷

不過，新的林邊大橋才通車才一年，民眾卻發生路面出現變形，還有橋樑伸縮縫連接處發生破損，車輛行經時出現震動及響聲，日前更傳出有機車騎士摔傷。

公路總局25日邀相關單位場勘

林邊鄉民代表陳春貴說，當時公路總局曾會同承包商及中華電信等相關單位會勘，初步認為可能是電纜工程回填不實才造成路面不平，由包商負責賠償責任，沒想到才經過幾個月，又發現路面有下陷變形及路面有裂縫的情況，民眾擔心橋樑的結構或施工品質是否不佳。

公路總局在接獲陳春貴反映後，決定二十五日邀集相關單位到現場勘查，以釐清查明路面變形及下陷的原因，再研議補強及修復的方法。