〈台北都會〉延吉街1名店堵死防火巷 十月中強拆

2017-09-24

〔記者黃建豪／台北報導〕位於台北市信義區延吉街上一間知名日式料理店，因店外庭園造景堵住巷弄防火巷，在地居民組成自救會向台北市政府檢舉違建，卻傳遭議員關說，召開三次協調會以來，店家仍安然無恙。但面對居民一再抗議，建築管理工程處終於承諾處理，預定十月中旬將進場強拆。

延吉街因屬住商混合區，巷弄內有多間餐飲店家林立，但去年五月開店的小粋日本料理，雖經營不到一年就累積不少人氣，卻因營業時間晚，遭居民抱怨打擾安寧，還被指控將餐廳門外兩個停車位，裝修為餐廳庭園造景，甚至堵死後方防火巷。

為此，居民組成仁愛德美華廈自救會，去年中就向建管處投訴，並要求店家搬遷或暫時停業，但自救會成員指控，連續檢舉一年多來，建管處完全不理，店家也繼續營業，完全沒有要溝通的意思。

實際走訪發現，該店家將法定停車位改為庭園造景後，車輛直接停在僅六公尺寬道路上，確實縮限車輛與行人空間。但記者多次致電店家，店員都說店長不在，做生意在忙，無法回應。

建管處則澄清，他們並非不處理違規案，只是該店家的建物使照是在一九八○年核發，但台北市附設停車空間違規使用取締作業原則，規定一九八八年以前申請建照的建築物，比照既存違建暫不取締，在給予店家改善時間後，若店家沒有自行改善，預定下月中旬就會進場拆除。