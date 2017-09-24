〈台北都會〉20年導護8400小時 蔣蕙君樂在服務

2017-09-24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市國小交通導護志工隊今年成立滿廿週年，也是全台首支有組織的交通導護大隊，有許多家長投身志工行列，風雨無阻上工協助學童安全，其中擔任三所國小導護志工的蔣蕙君，廿年來服務時數高達八千四百小時，昨獲表揚，蔣蕙君表示，能擔任志工是一件開心的事。

北市教育局昨在福星國小舉辦優良導護志工表揚大會，今年受獎志工，服務滿廿年以上十五人、滿十年至十九年者則有七十三人，市長柯文哲昨頒獎表揚共一八八名志工。

柯致詞時表示，小朋友成長過程中安全最重要，感謝家長讓交通導護大隊持續經營下去，期許能繼續努力，提供學童安全的上下學環境。

柯文哲指出，北市國民小學交通導護志工隊是全台第一支有組織的交通導護大隊，每天上下課時間不管早、中、晚或晴天、陰天、雨天，導護志工們站在街口，吹哨子、舉手勢指揮交通，努力建構安全的上下學通路，保護學童安全。

兩兒不同校她都出力

育有兩子的蔣蕙君表示，原本家住大安區，大兒子讀建安國小，她從大兒子讀小學起，就擔任導護志工；後來大兒子小學畢業後，舉家搬到內湖，仍在小兒子就讀的明湖國小服務。

鄰校慕名也請她幫忙

除了在明湖國小，蔣蕙君「接到」麗湖國小徵詢，開始在三校服務，她笑說，擔任導護志工是相當開心的一件事，確保孩子過馬路的安全。每天上午輪流在明湖、麗湖站交通導護，每週一、三、四、五中午則到建安國小。

蔣蕙君說，雖然她的大兒子畢業，但已與建安國小導護志工們培養出情感，「彼此就像一家人」，至今仍保持聯絡。

黃文彬服務19年 太座一起來

在東門國小擔任導護志工的黃文彬，先擔任志工一年後，後來拉著太太加入，兩人如今服務滿十九、十八年之久，幾乎全年無休，也成為一段佳話。黃文彬笑說，站崗時間是每天早上七點廿分，所以孩子也要跟著提早起床、出門到校。