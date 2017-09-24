〈台北都會〉《新聞分析》王八蛋與生鏽的大巨蛋

2017-09-24

記者陳曉宜／特稿

市長柯文哲上任近三年，每每成為新聞焦點皆在於柯Ｐ的語出驚人，他的確不同於一般首長，思維邏輯總是不同於常人。所以他會把世大運門票大賣歸功於「王八蛋」、「你和那些反年改團體」十二個字；大巨蛋即將成為台北最大爛尾樓，他的解讀是「證明柯不被收買、絕不妥協」；柯任內記者採訪被抓、媒體專訪挑主持人，漠視新聞自由，卻自稱柯文哲代表的是進步價值。

歷經三年的政治訓練，柯Ｐ早已不是政治素人，他善用二分法的政治語言，回應外界的反擊。當各界要求柯Ｐ說清楚國安會講稿的來龍去脈時，他只說以後就自己扛，意指小英政府不想扛；當各界以市府團隊紛紛走人質疑柯的領導能力時，他說因為沒得抽，意指離職首長是因無利可圖；當外界質疑柯Ｐ的政治誠信時，他說要建立新的政治文化，意指懷疑他的是舊政治思維。

但終究四年後，台北市民要檢驗的還是柯Ｐ的政績和解決問題的能力在哪裡？

台北市區交通不論早晚、天天塞是事實；大巨蛋至今打不了棒球也是事實；柯自稱改變首都從文化開始，上任至今文化建設付之闕如更是事實；省下的七億敬老金說要做公托公幼卻如牛步還是事實。如果，柯Ｐ卸任後，人人只記得「王八蛋」和「生鏽的大巨蛋」兩顆蛋時，不知柯Ｐ是否還會覺得，走這一遭，人生無憾。