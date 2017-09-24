〈台北都會〉被問大巨蛋 柯嗆「誰厲害出來談」

2017-09-24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨接受電視專訪，面對市民提問文資保存輸給其他縣市、大巨蛋迄今無解、北市交通不便民等市政問題，柯文哲雖然乾笑指應該要一題一題回答，但最後卻只挑了他口中「比較簡單」的大巨蛋說，這他有標準答案，「有比較厲害的人，不然你出來談，出來處理」，還不忘自誇撐到現在沒有妥協、沒有投降，「你看看其他的市長。」

柯文哲昨晚接受電視專訪，節目特別設計「柯Ｐ我問你」小遊戲，由柯文哲按鈕播放發問影片，其中台北市民提問部分，有市民提到台北市停車位這麼少，但在交通不夠便利情況下，警察開單讓民眾感受很差，盼柯提出改善。

柯舉內湖的人口和道路增加速度為例指出，他認為台北市交通問題，最好還是要用公共運輸解決，沒有其他的辦法，他也藉機宣傳目前北市交通局正在研擬的「臺北市共享運具經營業管理自治條例草案」表示，今年內草案就會送進議會，未來從YouBike到umoto、Ucar，鼓勵大家不要自己買車，用共享方式處理交通問題。

民酸文化政策 柯沒回應

此外，有市民直球挑戰柯文哲的文化政策，狠酸柯在競選時高喊「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」，結果擁有最多文化資源的台北市，卻在文資保存上輸給其他縣市，最近甚至為此槓上中央，砲打文化部。

還有市民質疑，面對大巨蛋公安問題，市府跟遠雄放了好幾次狠話說要解約，「到現在也沒有解約啊」，到底大巨蛋該怎麼辦？希望柯文哲開誠佈公告訴大家。

對抗遠雄 自誇沒有妥協

然而柯文哲沒有回應文資保存問題，卻在「大巨蛋」議題上自豪撐到現在沒有妥協，反而能看出他的特色，至少他沒有被收買。柯遙想自己在台大醫院當醫生時，常有那種被撞得亂七八糟的車禍傷患送進來，家屬如果問他「醫生這個為什麼救不活」，他就會回「這個怎麼救得活」，話鋒一轉表示，大巨蛋也是這樣，但還是會把它處理掉。

主持人李天怡不死心追問，每次經過大巨蛋都覺得那邊很黑，是台北市民的隱憂，到底應該怎麼辦？柯表示自己有個標準答案就是，「有比較厲害的人，不然你出來談，出來處理」。至於有沒有具體的處理時間表，柯反指具體的時間表是對自己不利，因為該想清楚的是遠雄，他的態度很清楚，就是絕不妥協，一定要合法、安全，要進來申請。